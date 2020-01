"...ascolta! Ricorda, non dimenticare", concerto in occasione della giornata della Memoria al Pollini

In o occasione della Giornata della Memoria, il Conservatorio "C. Pollini" e la Comunità Ebraica vogliono ricordare le vittime dell'Olocausto con un concerto composito e toccante dal titolo: "...ascolta! Ricorda, non dimenticare".

In programma brani e liturgia della tradizione ebraica.

ENSEMBLE SHIRE' MIKDASH

Con Maestri e allievi del Conservatorio Pollini

Daniele NIGRIS, voce narrante

Programma

Sylvie Bodorova (1954) - "Terezin Ghetto Requiem" per quartetto d’archi e baritono (Lacrymosa, Dies Irae, Libera me)

Baritono: Hazar Mürşitpinar

Violini: Elisabetta Levorato, Giovanni Melchiori

Viola: Cesar Bracho

Violoncello: Veronica Andrea Nava Puerto

Luigi Nono (1924 - 1990) - "Ricorda cosa ti hanno fatto in Auschwitz"

Regia del suono: Filippo Santello

Annie Fontana (1955) - "Shemà"

Baritono: Hazar Mürşitpinar

Violino: Elio Orio

Clarinetto: Salvatore Baronilli

Tromba: Francesco Vella

Violoncello: Bruno Beraldo

THEME FROM SCHINDLER'S LIST

John Williams Tema della Colonna Sonora del film Schindler's List

ANI MAAMIN - IO CREDO

LO AMUT - IO NON MORIRÒ

SHALOM ALEKHEM - PACE SU DI VOI

YERUSHALAIM SHEL ZAHAV - GERUSALEMME D’ORO

YEDID NEFESH - AMICO DELL’ANIMA

Musicisti

Arpa: Elena Bellon

Piano e arrangiamenti: Fabrizio Durlo

Clarinetto: Salvatore Baronilli

Flauto Traverso: Andrea Dainese

Fagotto: Steno Boesso

Oboe/Flauto contralto: Gregorio Carraro

Violini: Massimo Forese - Elio Orio - Chiara Parrini - Ye Qino Dan

Violoncelli: Bruno Beraldo - Guido Rigatti - Veronica Nava

Contrabbassi: Antonello Domenico Barbiero - Francesco Piovan

Percussioni: Alessandro Piovan

Cantore: Adolfo Locci

Informazioni

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti

Conservatorio di Musica "C. Pollini" di Padova

Via Eremitani, 18 - 35121 Padova

Tel. 049/8750648 - 8763111 - 8759880 - Fax 049/661174

E-mail eventi@conservatoriopollini.it

Info web

https://www.conservatoriopollini.it/eventi/concerto-la-giornata-della-memoria

https://www.facebook.com/events/178388520071582/

https://www.facebook.com/events/2446551632140366/