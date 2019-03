Concerto per Giovanni Guglielmo alla sala dei Giganti

Continuano i concerti padovani dedicati alla memoria di Giovanni Guglielmo (1935-2017): nel nome del grande musicista vicentino fondatore de L’arte dell’Arco e primo violino solista dell’Orchestra del Teatro La Fenice, i tre enti Amici della Musica di Padova, Fondazione Musicale Omizzolo-Peruzzi, Archivio Musicale Guido Alberto Fano Onlus, in collaborazione con il Cidim di Roma, hanno indetto nel 2018 un Bando per la selezione di tre giovani duo violino e pianoforte. Alle tre formazioni vincitrici l’occasione di esibirsi nella sontuosa Sala dei Giganti del Liviano.

Domenica 24 marzo alle ore 11 toccherà quindi ai vincitori del secondo premio: il Duo Pastine - Contaldo, composto da Sara Pastine (violino) e Giulia Contaldo (pianoforte). Il bando fra l’altro era finalizzato anche alla valorizzazione di autori legati al repertorio di Guglielmo, soprattutto per quel che riguarda la musica italiana fra fine Ottocento e primo Novecento, ed in particolare quella di Guido Alberto Fano, Silvio Omizzolo, Almerigo Girotto. Il programma che verrà presentato dal Duo Pastine – Contaldo prevede la Sonata n. 3 di Johannes Brahms, la Tartiniana seconda di Luigi Dallapiccola, Gaité douloureuse di Fano e la Sonata di Maurice Ravel.

Scarica il programma completo

Il duo si forma nel 2016 sotto la guida di Paola Besutti e Giovanna Prestia. Nel 2017 il vince il Concorso “Burri” organizzato dal Festival delle Nazioni di Città di Castello e il Concorso Internazionale di musica da camera “Antonelli” di Latina. Nel 2018 vince una borsa di studio in palio al 32 Concours de Musique de Chambre “Musique d’Ensemble” organizzato dalla FNAPEC di Parigi. Il Duo ha tenuto concerti per importanti associazioni e festival cameristici tra cui: Amici della Musicadi Modena, Aurore Musicali (Torino), Teatro degli Impavidi (Sarzana), Lyceum Club Internazionale (Firenze), Casa Martelli (Firenze). Tra i prossimi concerti del Duo si segnalano: Spoleto (Festival dei due mondi), Latina (Salotti Musica- li), (Festival delle Nazioni) Città di Castello, (Festival Internazionale di Musica da Camera) Asolo in trio con il Maestro Bruno Giuranna, Roma, Imola (Emilia Romagna Festival), Crotone (Società A.C.A.M), Terni (Associazione Filarmonica Umbra), Terracina (Anxur Musica).

I biglietti (studenti e giovani 3 euro, interi 6 euro) saranno in vendita presso la Sala dei Giganti al Liviano mezz’ora prima dell’inizio dei concerti.

Maggiori informazioni

Amici della Musica di Padova

Via Luigi Luzzatti 16B

35121 Padova

0498756763 - info@amicimusicapadova.org

https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2019/03/24/397/