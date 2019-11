Concerto pianistico di Giulio Andreetta a Padova

Sabato 30 novembre 2019 alle ore 10, Il pianista e compositore Giulio Andreetta sarà protagonista di un concerto alla Fondazione Opera Immacolata Concezione di Padova (Via Toblino, 53 Mandria). Astor Piazzolla, Michael Nyman, Philip Glass saranno alcuni tra gli autori che verranno eseguiti. Si tratta di una scelta di repertorio volta ad omaggiare alcuni dei più grandi musicisti della nostra contemporaneità.

Giulio Andreetta è stato allievo di maestri quali Franco Angeleri, Bepi De Marzi, Riccardo Zadra, Giorgio Lovato. Si è perfezionato con musicisti di fama internazionale. Alcune sue composizioni per orchestra sono andate in scena nell’ambito del Festival Carrarese a Padova, sotto la direzione del maestro Maffeo Scarpis. È stato premiato in numerosi concorsi internazionali di pianoforte e composizione. Recital pianistico ad ingresso libero.

Informazioni e contatti

Web: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-recital-pianistico-di-giulio-andreetta

