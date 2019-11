Concerto "The original american gospel 2019" al San Gaetano

Torna a Padova l'immancabile appuntamento con l'originale Gospel Americano organizzato dalla Promovies quest'anno si terrà alle ore 18 ed alle ore 21. Sul palco da Atlanta (Georgia) USA, il gruppo Sonya Williams & The Voices.

Ingresso

I biglietti per il concerto (posto unico: euro 15 intero e euro 12 ridotto ragazzi fino a 14 anni, più dir. prev.) possono essere già acquistati in prevendita: online sul circuito vivaticket.it; oppure a Padova presso: il 23 Dischi (via S.G. Barbarigo), Gabbia Dischi (via Dante), Cartoleria C’era una volta (via Asolo 9, Paltana), Cartoleria Ruggero (via Armistizio 289, Mandria)

Info: www.promovies.it - 366 4016430

Dettagli

Sonya Williams, educatrice, cantautrice, cantante, insegnante vocale e nativa di Pensacola, in Florida è per la prima volta in tour in Italia, in formazione a quartetto. Propone un repertorio incentrato sul gospel tradizionale ma permeato di nuove sonorità e ritmiche tipiche del gospel contemporaneo in voga negli USA. Nel 2010, sotto la sua direzione, la Elizabeth Baptist Church è stata nominata “Regional Mass Choir” del concorso corale Verizon Wireless “How Sweet the Sound” ed è stata nominata ai Gospel Choice Awards di Atlanta nel 2010. Attualmente Sonya è consulente del Ministero della Musica, è attivamente coinvolta nella National Association of Negro Musicians; nella Gospel Music Workshop of America; nella Broadcast Music (Songwriter); nell’American Hymn Society; nella Convenzione Nazionale degli Educatori Musicali della Georgia, nell’Associazione Nazionale per l’avanzamento delle persone di colore; nell’American Academy of Religion e nella Delta Omicron Music.

Info web

https://www.facebook.com/events/442425879793856/