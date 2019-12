Concerto gospel con "Sonya Williams & The Voices" a Padova

Dopo il successo del concerto Gospel presentato domenica scorsa alla Sala dei Giganti, ecco il nuovo, travolgente concerto con la grande musica gospel originale americana che concluderà il “Gospel Soul & Dintorni Festival 2019” organizzato dalla Promovies in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova che per tutto il mese di dicembre ha proposto eventi culturali, incontri, concerti ed incontri d’autore ideati appositamente per le festività del Natale.

Direttamente dalla città di Atlanta (Stato della Georgia) arrivano a Padova per la prima volta in Italia "Sonya Williams & The Voices" con il loro “The Original American Gospel”.

L’evento prevede un doppio appuntamento: il concerto pomeridiano alle ore 18 ed il concerto serale alle ore 21. Sonya Williams & The Voices è una formazione che proporrà un imperdibile concerto con musicisti e cantanti americani di grande fama ed eccellenza portati in città dalla Promovies. Ci sono buone disponibilità di posti. I biglietti per assistere ai concerti possono essere acquistati on-line sul circuito Vivaticket - www.vivaticket.it oppure in prevendita a Padova da: Gabbia Dischi (via Dante, 8), 23 Dischi (via Gregorio Barbarigo, 2), CartoLibreria Edicola Ruggero (via Armistizio, 289 Mandria), Cartoleria C’era un volta (via Asolo, 9 Paltana).

Il giorno dei concerti la biglietteria del Centro Culturale Altinate sarà aperta a partire dalle ore 17.

Sonya Williams, leader del gruppo musicale, è una straordinaria cantautrice, cantante e insegnante, molto impegnata nel sociale e vincitrice di numerosi ed importanti Premi. E’ nativa di Pensacola, in Florida e propone un repertorio incentrato sul gospel tradizionale ma permeato di nuove sonorità e ritmiche tipiche del gospel contemporaneo in voga negli USA. La sua formazione esprime un elevato potenziale artistico un perfetto mix di molteplici influenze di Gospel tradizionale e contemporaneo, sapientemente dosati e proposti con energia e grande maestria per un concerto che non mancherà di entusiasmare ed emozionare il pubblico.

Sotto la direzione di Sonya Williams, nel 2010, la Elizabeth Baptist Church è stata nominata “Regional Mass Choir” del concorso corale Verizon Wireless “How Sweet the Sound” ed è stata nominata ai Gospel Choice Awards di Atlanta nel 2010. Attualmente Sonya è consulente del Ministero della Musica, è attivamente coinvolta nella National Association of Negro Musicians; nella Gospel Music Workshop of America; nella Broadcast Music (Songwriter); nell’American Hymn Society; nella Convenzione Nazionale degli Educatori Musicali della Georgia, nell’Associazione Nazionale per l’avanzamento delle persone di colore; nell’American Academy of Religion e nella Delta Omicron Music.

