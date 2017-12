Concerto gospel & spiritual “Let it shine” al Teatro sociale di Cittadella

E se pensate che i concerti siano finiti...vi sbagliate di grosso!!

🎁🎄 SCOPRI TUTTI GLI EVENTI DI NATALE A PADOVA 🎁🎄

Dopo le tante proposte natalizie, ci pensa la Filarmonica Cittadellese ad inaugurare il nuovo anno con un concerto gospel & spiritual in Teatro Sociale a cura del coro Voice in Soul.

Quindi venerdì 5 gennaio, alle ore 20.45 non prendete nessun appuntamento se non con...”Let it Shine”.

Info web https://www.facebook.com/events/1970750249616953/

http://www.comune.cittadella.pd.it/news/concerto-gospel-spiritual-let-it-shine