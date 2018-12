Concerto di musica da camera del Pentarte ensemble al caffè Pedrocchi

Evento conclusivo di ringraziamentoì

"Guernica icona di pace: un dono per la citta’ di Padova"

Concerto di musica da camera del Pentarte ensemble dal conservatorio di Santa Cecilia diretto dal Maestro Stefano Cucci

Venerdì 21 dicembre, caffè Pedrocchi, sala rossa, ore 18.

Ingresso libero.

Scarica il programma del concerto

Dettagli

Visto il grande successo di pubblico e di critica dell’esposizione al Museo delle Terza Armata del cartone di Guernica, organizzata con la collaborazione della Fondazione Alberto Peruzzo, che ha permesso la realizzazione di questo importante e significativo evento per la città, con l’Esercito che ha ospitato la mostra e con il Lions Club Padova Certosa, sensibile agli eventi culturali in città, si è pensato di coinvolgere un’Istituzione di grande eccellenza, quale il conservatorio di Santa Cecilia di Roma, con la presenza di alcuni suoi prestigiosi musicisti, per offrire un concerto di Musica da camera, comprendente composizioni appartenenti al Novecento storico, con musiche di George Gershwin, Igor Strawinsky, Astor Piazzolla e Albino Taggeo, eseguite dal Pentarte Ensemble, in questa occasione presente con una formazione composta da cinque strumentisti e diretta da Stefano Cucci, assistente musicale di Ennio Morricone.

Lo storico Caffè Pedrocchi, la cui missione consiste da sempre nel promuovere progetti significativi per la città e coinvolgere la cittadinanza, ci ospita mettendoci a disposizione la Sala Rossa nel pomeriggio di venerdì 21 dicembre alle ore 18.

Siamo dunque lieti di invitare la città tutta a godere questo speciale Concerto e a condividere un momento culturale di grande spessore che abbiamo vissuto insieme con la presenza delle Istituzioni, quali il Sindaco e il Prefetto di Padova, la Presidente del Senato e il Ministro della Cultura.

La mia speranza è che la ferma condanna di ogni guerra e il messaggio di pace che Guernica ci ha comunicato con grande forza, sarà fonte di ispirazione continua per ognuno di noi.

Per informazioni sul concerto: Vera Scarin| Email: digital@caffepedrocchi.it