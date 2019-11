500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci, concerto all’Oratorio di San Giorgio

Evento speciale dedicato alle celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci con un concerto eseguito dall’ensemble La Stagione Armonica diretto dal M° Sergio Balestracci.

L’evento si inserisce all’interno nella rassegna “Alla scoperta della Padova Urbs Picta” organizzata dalla Scuola di Musica Gershwin con il contributo del Comune di Padova nell’ambito del bando “La Città delle Idee” per valorizzare i luoghi che fanno parte del circuito monumentale Urbs Picta, selezionato per la candidatura a sito Unesco.

Il programma di domenica 1 dicembre all’Oratorio di San Giorgio con musica di Josquin Desprez prevede un breve ciclo sull’Inno Ave maris stella che sarà cantato all’inizio del concerto e sarà seguito da un mottetto e da una messa a quattro voci, entrambi costruiti sul materiale melodico dell’inno gregoriano iniziale.Josquin è il più grande tra i musicisti della scuola franco-fiamminga e il punto di riferimento di tutto lo sviluppo polifonico del rinascimento.

Il concerto è dedicato alla figura di Leonardo da Vinci, nel cinquecentesimo anniversario della morte, che ritrasse il musicista, avendolo incontrato a Milano alla corte di Ludovico il Moro.

Josquin Desprez conobbe e incontrò Leonardo da Vinci a Milano, essendo entrato, poco più che trentenne, al servizio degli Sforza, sotto la protezione di Lodovico il Moro. Dopo gli inizi fiorentini, Leonardo fu attivo in quella città tra il 1482 e il 1500, anch’egli alla corte di Ludovico il Moro: a questo periodo risalgono molti dei capolavori, tra i quali, ad esempio, la prima versione della “Vergine delle rocce”, “L’ultima cena” in Santa Maria delle Grazie a Milano e il “Ritratto di musico”, oggi alla Pinacoteca Ambrosiana, in cui oggi si riconosce proprio Josquin Desprez.

Ad ospitare l’evento l’Oratorio di San Giorgio, uno dei luoghi artistici più affascinanti di Padova. L’interno tutto affrescato dai dipinti di Altichiero fa di questo luogo uno dei gioielli per la candidatura di Padova Urbs Picta alla World Heritage List Unesco per il 2020.

Come partecipare al concerto

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti

Accesso prioritario su prenotazione online al link: padovaurbspicta.eventbrite.com

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-concerto-in-memoria-di-leonardo-da-vinci-82808533553