Gran concerto lirico di gala “Libiam” alla Loggia e Odeo Cornaro

L’Associazione Gattamelata nuovamente impegnata nella raccolta fondi per Caritas Antoniana. L’evento in collaborazione con Figaro Opera Society

Gran concerto lirico di gala

“Libiam”

Loggia e Odeo Cornaro, sabato 27 luglio 2019, ore 20.45

Via Cesarotti, Padova

Ingresso libero ad offerta.

Il ricavato devoluto al Progetto 2019 di Caritas Antoniana in Togo.

Dettagli

Un’altra serata di spettacolo e beneficenza organizzata dall’Associazione Gattamelata nell’intento di promuovere e far conoscere le attrattive della “Cittadella Francescana”. In programma per sabato 27 luglio all’Odeo Cornaro (ore 20.45), un altro evento musicale organizzato in collaborazione con Figaro Opera Society, il cui ricavato dalle libere offerte d’ingresso sarà devoluto al Progetto 2019 di Caritas Antoniana, per la realizzazione di un centro di formazione professionale per malati mentali in Togo. La struttura potrà accogliere una cinquantina di persone, e vi saranno attivati dei laboratori di arti e mestieri e attività di allevamento e agricoltura che serviranno per l’autosostenibilità del Centro.

La Loggia e l’Odeo Cornaro saranno infatti splendida e prestigiosa cornice per il GRAN CONCERTO LIRICO DI GALA dal titolo “LIBIAM” nel quale verranno rappresentate le più grandi e famose arie d’opera dei grandi compositori del passato: Mozart, Verdi, Puccini, Donizetti.

Il concerto si tiene a corollario di una Masterclass e Opera Studio Internazionale, svoltasi al Conservatorio di Venezia dal 17 al 27 Luglio 2019 a cui prendono parte i cantanti Ramon Vargas, Barbara Frittoli e Lia Annunziata Lantieri. La regia dell’opera studio è curata dal Maestro Gianmaria Aliverta, con la partecipazione di cantanti provenienti da tutto il continente, accompagnati da un Maestro Collaboratore.

Il Concerto sarà ad ingresso gratuito con offerta libera sino ad esaurimento posti. Il ricavato dalle offerte sarà appunto devoluto alla Caritas Antoniana per attivare il Progetto 2019 in Togo.

L’evento gode del Patrocinio del Comune di Padova.

L’Associazione Gattamelata

Dal 1991 l’Associazione Gattamelata, che conta 150 soci, si impegna a valorizzare una delle zone più care alla città di Padova, la zona adiacente alla Basilica del Santo. Questo grazie alla organizzazione di iniziative culturali volte al recupero nell’aspetto storico-artistico, urbanistico, ambientale e culturale dei valori e delle tradizioni antiche di questa parte della città caratterizzata appunto dalla presenza del Santuario.

Per informazioni:

Associazione GATTAMELATA | tel. 348.0005973 | email: associazionegattamelata@gmail.com

https://www.facebook.com/Associazione-Gattamelata-310683635764982/