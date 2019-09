Este Lirica 2019: concerto lirico-sinfonico con la “The st. Petersburg Northern sinfonia”

Concerto evento quello in programma sabato 7 settembre, alle ore 21 nella splendida cornice di arte e fede della Basilica di Santa Maria delle Grazie di Este, che vedrà l’esibizione di una delle più rinomate orchestre internazionali in tournee in Italia da San Pietroburgo.

Il concerto è inserito nel programma delle manifestazioni di Este Lirica 2019 organizzato dal Comune di Este in collaborazione con il Laboratorio Lirico del Veneto.

Il Sindaco Roberta Gallana: «Ospitare per il terzo anno consecutivo ad Este una delle più grandi orchestre russe è un onore e un raggiungimento importante per Este Lirica 2019. La Northern Sinfonia da San Pietroburgo con il tenore Ricci costituisce per Este l’evento lirico dell’anno. Omaggio alla città e alla Beata Vergine Maria di cui domenica 8 settembre ricorre la festa della Natività. La grande partecipazione sino ad ora riscontrata nei concerti lirico-sinfonici portati in scena ad Este dimostra che la lirica non è musica per pochi intenditori ma è apprezzata da molti, e di tutte le età, da tutti coloro che amano l’arte e le emozioni del bel canto».

Il programma della serata propone grandi pagine di musica sacra e sinfonica composta da celebri compositori operistici da Verdi a Rossini per poi passare a Mascagni, Gounod e Mozart che saranno interpretate dal soprano Ma Fei, dal mezzosoprano Ekaterina Sergeeva, dai baritoni Tigri Bazhakin e Lin Chenyan e dal tenore Cristian Ricci ospite speciale della serata.

Dirigerà il maestro Fabio Mastrangelo una delle più acclamate “bacchette” italiane nel mondo e fondatore dell’orchestra del Teatro “Music Hall” di San Pietroburgo “The Northern Sinfonia” composta da musicisti vincitori di concorsi Nazionali e Internazionali.

«Abbiamo messo in campo tutte le energie possibili affinchè questo sogno si avverasse. – dichiara Cristian Ricci direttore artistico della rassegna – Una grande orchestra di Sanpietroburgo che accompagnerà il fiore di artisti formati nel mio Laboratorio di alto perfezionamento lirico e un grande direttore italiano Fabio Mastrangelo acclamato in tutti il teatri del mondo».

Nel corso della serata, che sarà presentata da Federica Morello è prevista la partecipazione di importanti personaggi del mondo dello spettacolo, del mondo imprenditoriale italiano ed ecclesiastico che hanno inteso da subito sostenere un evento culturale importantissimo per la Città.

