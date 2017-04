Concerto lirico e Premio Arrigo Boito con Cantiere all'Opera al teatro Barbarigo

Domenica 7 maggio alle ore 17 va in scena al teatro Barbarigo una serata dedicata alla V edizione del Premio Boito, assegnato al Baritono Simone Piazzola e Soprano Jessica Nuccio.

L'evento prevede anche un concerto lirico straordinario con Arie dalle opere di Boito, Verdi, Bizet, Cilea e altri.

PROGRAMMA

"Cortigiani, vil razza dannata" da Rigoletto, "Il Balen de suo sorriso" da Il Trovatore, la morte di Rodrigo da Don Carlo, "Pietà rispetto amore" da Macbeth sono alcuni dei brani che eseguirà il baritono Simone Kim.

​Il mezzosoprano Erika Fonzar spazierà dalla celeberrima "Habanera" da Carmen, "Mon coeur s'ouvre a ta voix" da Sansone e Dalila, "La Canzone del velo" da Don Carlo a "Condotta ell'era in ceppi" da Il Trovatore.

Al soprano Kamilla Menlibekova il compito di introdurre nel mondo di Arrigo Boito con l'aria "L'altra notte in fondo al mare" da Mefistofele: l'opera in cui Boito ha racchiuso la sua genialità di Compositore e Librettista.

PREMIO ARRIGO BOITO

Cantiere all'Opera avrà l'onore di ospitare e assegnare la V edizione del Premio Arrigo Boito al Baritono veneto Simone Piazzola e al soprano Jessica Nuccio, giovane coppia della lirica già acclamata nei teatri di tutto il mondo.

I due artisti regaleranno al pubblico qualche perla canora a sorpresa.

Accompagna il concerto il Maestro Bruno Volpato, conduce l'evento Alessandro Bertolotti.

BIGLIETTI

Intero: 15 euro, studenti under26: 5 euro, soci: gratuito.

È gradita la prenotazione al numero 331.1611301.

Posti non numerati fino a esaurimento.

INFORMAZIONI

www.cantiereallopera.com