Concerto di Luca Paccagnella al chiostro delle consolazioni di Este

Gallana “È il secondo appuntamento musicale inserito nel contenitore ‘Este in Musica’. Il maestro Paccagnella ha preparato per Este un programma dal forte impatto emotivo. Spero che molti colgano l’opportunità di ascoltare ottima musica nella suggestiva cornice architettonica del Chiostro, particolarmente amata da noi atestini”.

Scarica il programma completo di "Este in musica"

Appuntamento sabato 5 maggio alle 21; l’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Il programma prevede musiche di Marais, De Falla, Albeniz, Piazzolla e la prima esecuzione assoluta del “Tango Allemande” del compositore Riccardo Piacentini.

Il progetto “The sound of stone – architetture sonore”, ideato dal celebre violoncellista, si prefigge di valorizzare i luoghi d’arte del nostro territorio, scelti in base alle loro caratteristiche architettoniche, in grado di generare una particolare distribuzione del suono.

Un viaggio culturale, patrocinato dalla Provincia di Padova e dalla Regione del Veneto, iniziato dal fiume Po per estendersi in tutto il Veneto.

