"Musiche dal nuovo mondo" con Luca Paccagnella al violoncello

Exodus Musica in cammino presenta "Cristoforo Colombo Amerique - Musiche dal Nuovo Mondo". Il Concerto del M° Luca Paccagnella al violoncello si terrà il 17 dicembre alle ore 16.30, a Padova presso la Sala Romanino Musei Civici, nell'ambito di The Sound of Stone Project Architetture sonore Musica Architettura e Turismo.

Un evento in collaborazione con Assessorato alla Cultura Comune di Padova e Musei Civici agli Eremitani.

