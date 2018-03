Concerto per Marta al Cinema Teatro Experia

La storia del team For Marta comincia da un gigante buono... Un uomo che ha vissuto con e per i bambini, e quando una sua amichetta di nome Marta ha cominciato ad affrontare la più brutta delle battaglie insieme alla sua famiglia, lui ha deciso che non poteva essere solo un spettatore, doveva fare qualcosa, inventandosi qualsiasi situazione o occasione per far sentire a lei e alla sua famiglia che soli non erano. Quando Marta ha deciso di combattere la sua battaglia sulle nuvole, il gigante buono ha deciso che bisognava fare qualcosa di grande per lei e per quei bimbi che stanno continuando a combattere la stessa battaglia sulla terra e ha chiesto a 3 suoi grandi amici di accompagnarlo in questa impresa. E con il fondamentale supporto della famiglia.. intorno al tavolo semplice di una cucina è nato il Team For Marta. Un piccola realtà che da un supporto ad una onlus piu riconosciuta e organizzata come il Team For Children.

Ragazzi del liceo Cornaro

Una decina di ragazzi del liceo Cornaro di Padova si esibiranno all’interno del concerto, dando continuità al lavoro svolto durante i laboratori di musica.

Un progetto semplice ideato dal professore Davide Pennello , accompagnato da Cristiano Turato , Nicola Lombardi , Chiara Luppi, il cui fine ultimo è la ricerca della conoscenza di se stessi, attraverso le note, espressione di un bagaglio cromosomico che appartiene indistintamente ad ogni singolo individuo che inizia la sua storia su questa terra.

Le note come passi indelebili dentro al raccontano della nostra vita, diventano l’anima delle nostre parole.

