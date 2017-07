Concerto meditativo con Paolo Borghi a Piazzola sul Brenta

Venerdì 28 luglio dalle ore 21 nella sede dell'associazione ReLife Padova Asd di Piazzola sul Brenta si tiene un concerto meditativo in compagnia della musica di Paolo Borghi, polistrumentista e musico terapeuta.

Durante la serata avrete modo di scendere in profondità nel vostro corpo, dove risiede la vostra anima, e la musica vi accompagnerà in questo viaggio meraviglioso alla scoperta di sè.

Attraverso il suo Hang (strumento metallico a forma di disco volante) e altri strumenti, Paolo Borghi, vi condurrà in un mondo ovattato e vi darà la possibilità di entrare in contatto profondo con il vostro io.

All’inizio della serata sarete accompagnati nella meditazione da una voce guida che vi condurrà dentro voi stessi alla riscoperta della vostra parte più vera e più in connessione con l’universo.

La serata avrà luogo nel giardino estivo di ReLife Padova Asd, a contatto con la natura e con la terra.

COSTI

Contributo per la serata 15 euro.

*Attività riservata agli associati Acsi. Il contributo per il tesseramento è di 10 euro.

PAOLO BORGHI

Paolo Borghi si avvicina alla musica attraverso la ricerca di strumenti particolari e inusuali, perlopiù percussioni, che spesso costruisce personalmente.

Da sempre appassionato all’arte di strada ha saputo nel tempo coniugare due interessi fino a renderli imprescindibili. Un costruttore e suonatore di strumenti autodidatta.

Unico in Italia a possedere quattro Hang originali in diverse tonalità, possiede anche tre strumenti italiani.

Musicoterapista diplomato nel 2012 a Firenze, si propone per concerti di Hang solo, concerti di arpa e Hang (Harp & Hang duo), sessioni di massaggio sonoro, formazione esperienziale in aziende, Drums Circle facilitato e performance artistiche.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Paolo 345.3370480

Martina 339.4998029