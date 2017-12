Concerto per la Memoria del campo di sterminio a Villa Contarini Giovannelli Venier

Venerdì 8 dicembre alle ore 16 a Villa Contarini Giovanelli Venier di Vo' Vecchio si tiene il Concerto per la Memoria in ricordo dell'apertura del campo di concentramento di Vo' nel dicembre 1943.

PROGRAMMA

Letture, musica

Tromba: Maestro Diego Bisacco

Clavicembalo e fisarmonica: Maestro Francesco Veronese

LA STORIA

Nel dicembre 1943 la villa fu requisita dai repubblichini di Salò e utilizzata come campo di concentramento degli ebrei delle province di Padova e Rovigo: da allora, per circa sette mesi fino al luglio 1944, nel campo di Vo’ vennero detenute fino a sessanta persone arrestate in ottemperanza alla circolare del 30 novembre 1943 emessa dal Ministero degli Interni della Repubblica di Salò Buffarini Guidi. Il 17 luglio 1944 gli ebrei allora presenti nel campo vennero prelevati dai tedeschi, incarcerati a Padova, trasferiti poi a Trieste nella risiera di San Sabba e infine tradotti - stipati in vagoni merci -, nel campo di lavoro e di sterminio di Auschwitz-Birkenau in Polonia. Degli ebrei già detenuti a Vo’ soltanto tre sopravvissero. Il 17 luglio del 2001, all’esterno del palazzo, venne collocata una lapide che riporta i nomi dei quarantasette ebrei deportati.