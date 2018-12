“Per un Natale solidale”, concerto di Natale a Cadoneghe per la montagna veneta

Sabato 22 dicembre alle ore 21 appuntamento con il concerto di Natale organizzato dalla Pro Loco di Cadoneghe in collaborazione con Asd Sci Club Cadoneghe al palasport Olof Palme.

L’evento è dedicato alla solidarietà per la montagna veneta provata dal maltempo dei mesi scorsi. “Per un Natale solidale” è il titolo della serata che vedrà protagonista l’Orchestra Brenta di Cadoneghe e Vigonza diretta dal maestro Daniele Trincanato con la partecipazione delle musiciste Alessia Busetto e Sofia Bolzan.

I protagonisti

L’Orchestra Brenta di Cadoneghe e Vigonza viene fondata nel 2002 da Silvio Dittadi in collaborazione con il maestro Stefano Pietrocarlo con l'intento di dare vita a una formazione orchestrale composta da giovani musicisti del territorio. Nel 2013 la città di Vigonza entra a far parte del progetto, contribuendo alla nascita di un’orchestra intercomunale. Cambia così nome e diventa l’Orchestra Brenta.

Sofia Bolzan inizia lo studio del violino all’età di 11 anni. Dopo solo due anni partecipa al concorso internazionale “Giovani musicisti - Città di Treviso” classificandosi al terzo posto e al concorso nazionale “Città di Castiglione delle Stiviere” ottenendo il primo posto nella categoria solisti di strumento ad arco. Nel 2017 si diploma col massimo dei voti al conservatorio Steffani di Castelfranco Veneto e viene ammessa nella classe dei maestri Oleksandr Semchuk e Ksenia Milas all’accademia pianistica internazionale “Incontri col Maestro” di Imola, dove tuttora si sta perfezionando.

Alessia Busetto è un'artista che si distingue per la sua ecletticità. Diplomata in pianoforte con il massimo dei voti al conservatorio di Venezia, prosegue la carriera da pianista esibendosi in formazioni cameristiche eseguendo repertorio classico, moderno e contemporaneo.

Ingresso

La serata sarà a ingresso libero e responsabile fino ad esaurimento dei posti. Durante l’evento si darà vita ad una raccolta fondi a favore del Comune di Rocca Pietore (Belluno) colpito dagli eventi meteo di ottobre 2018.

Presenta Lorena Morello

Gallery