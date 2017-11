Concerto di Natale con Cheryl Porter e l'Orchestra Brenta al palazzetto Olof Palme

Concerto di Natale con Cheryl Porter e l'Orchestra Brenta per raccogliere fondi da devolvere in beneficienza all'Associazione Fraternità Missionaria per il proseguo della costruzione e l'acquisto di attrezzature per l'Ospedale Benedict XVI a Nyahururu in Kenya.

🎁🎄 SCOPRI TUTTI GLI EVENTI DI NATALE A PADOVA 🎁🎄

SCARICA IL DEPLIANT DEL CONCERTO

Appuntamento sabato 9 dicembre al palazzetto Olof Palme (via IV Novembre) alle 21. Ingresso a offerta libera e responsabile.