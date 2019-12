Concerto di Natale allo studio teologico del Santo

Concerto di Natale

Domenica 15 dicembre, ore 16.30

Studio Teologico del Santo - Chiostro della Magnolia

Padova

Dettagli

Per concludere in bellezza ed armonia un anno ricco di iniziative culturali e celebrare solennemente, attraverso il linguaggio universale della musica, il Santo Natale e i valori di pace, condivisione e amore che la ricorrenza ispira in tutti i cuori, l’Associazione Abruzzese-Molisano-Veneta ‘Balbino Del Nunzio’ ha organizzato, com’è sua tradizione, un eccezionale Concerto, che si terrà domenica 15 dicembre alle ore 16.30 nella splendida sala dello Studio Teologico, sita sotto le arcate del Chiostro della Magnolia presso la Basilica del Santo in Padova.

Quest’anno il nutrito programma del Concerto, giunto ormai alla sua ventiduesima edizione, vedrà come protagonista la voce del notissimo tenore Nunzio Fazzini, insignito di numerosi premi di levatura internazionale, collaboratore di orchestre dirette da prestigiose bacchette, che interpreterà coinvolgenti brani, divenuti ormai classici, di musica leggera. Egli sarà accompagnato dal gruppo musicale ‘Gli Ottoni di Claudio’, reduce dallo straordinario successo conseguito in una recente tournée negli Stati Uniti, che eseguirà, oltre ai tradizionali canti natalizi, anche medley di canzoni famosissime di Frank Sinatra e di Renato Carosone.

Tutti sono invitati ad intervenire alla deliziosa serata. L’ingresso è libero e gratuito.

Per ulteriori informazioni, tel. 335330950.