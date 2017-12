Concerto di Natale a palazzo Zacco Armeni con l'Università Popolare di Padova

Martedì 19 dicembre alle ore 17 il Circolo Unificato Esercito ospita il Concerto di Natale organizzato da Università Popolare in collaborazione con il circolo culturale sardo Eleonora d’Arborea.

PROGRAMMA

Veronica Filippi, mezzosoprano

Stefania Zanseco, pianoforte

Prima parte

G. VERDI La forza del destino aria di Preziosilla Al suon del tamburo

W.A. MOZART Così fan tutte aria di Dorabella Smanie implacabili

G. BIZET Carmen aria di Carmen Habanera

G. ROSSINI Pianoforte solo Une caresse à ma femme

G. ROSSINI Il barbiere di Siviglia cavatina di Rosina Una voce poco fa

Seconda parte

L'uccellino della radio Gino Filippini adattamento ritmico di Nizza e Morbelli

Fox della luna Il paese dei campanelli Virgilio Ranzato

Donne mie La principessa della ciarda Emmerich Kalman

Sangue viennese: Fantasia di Valzer Sangue Viennese Johann Strauss

Al cavallino Al cavallino bianco Ralph Benatzkt

ARTISTI

VERONICA FILIPPI

Mezzosoprano veneziano, divenuta Maestro d’Arte all’ istituto P. Selvatico di Padova, si diploma successivamente in Canto Lirico al conservatorio Pollini della stessa città, debuttando contemporaneamente a Dordrecht (Olanda) come Rosina nel Barbiere di Siviglia di Rossini, ruolo poi interpretato in oltre un centinaio di recite. Interprete mozartiana e rossiniana dalle ottime doti vocali, partecipa alla prima assoluta de Il principe porcaro di Nino Rota alla Fenice di Venezia, spaziando fino alla musica contemporanea. Numerosi i concerti-omaggio dedicati a famosi cantanti (A. Ferrin, G. Simionato, B. De Simone), le partecipazioni a concerti in ambito ecclesiastico (S. Ambrogio a Milano, S. Antonio a Padova, S. Salvador a Venezia) e civile (inaugurazione del monumento al Bersagliere di Simon Benetton a Salsomaggiore Terme).

STEFANIA ZANESCO

Diplomatasi con la prof. L. Tringale a Vicenza dopo studi negli USA col maestro J.Tannenbaum, si perfeziona con i maestri S. Fiorentino, M. Voskresensky, E. Fadini e nei corsi di musica da camera del Trio di Trieste a Duino. Dopo il corso di Maestro sostituto organizzato dalla Fenice di Venezia, nel 2006 si laurea Accompagnatore al pianoforte sotto la guida del prof. R. Mascia, iniziando un percorso che la vedrà presente in concorsi internazionali e come accompagnatore di cantanti a livello internazionale (K. Ricciarelli). Vincitrice del concorso Città di Moncalieri col marito clarinettista A. Graziani e del premio città di Genova, ottiene numerosi altri riconoscimenti. Come maestro sostituto collabora a spettacoli lirici, continuando l’attività di accompagnatore al pianoforte, di concertista e di didattica del pianoforte nelle scuole a indirizzo musicale

INFORMAZIONI

Università Popolare di Padova

049.8755474

info@unipoppd.org

www.unipoppd.org

