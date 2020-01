Alla Chiesa di San Daniele concerto omaggio a Jean Guillou

Concerto di organo, violino e canto in memoria del Maestro Jean Guillou ad un anno dalla scomparsa.

Organo: Alessandro Perin

Violino: Alessandro Cappelletto

Mezzosoprano: Silva Alice Gianolla

Sabato 8 febbraio 2020 ore 20.30 presso la Chiesa di San Daniele, in via Umberto I, 85 a Padova. Ingresso gratuito. Alle ore 19:30, nella stessa chiesa, sarà celebrata una Messa cantata solenne per il Maestro.

