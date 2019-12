Concerto di Capodanno a Campodarsego con l'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta

Non avete prenotato per il concerto di Capodanno a Vienna o a Venezia. Venite a Campodarsego per festeggiare insieme il primo giorno dell'anno. Mercoledì 1 gennaio 2020 "Gran Capodanno" alle ore 17 presso l'Alta Forum.

Il concerto di Capodanno dell'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta riunisce il meglio del meglio in un programma musicale allegro e trascinante con composizioni della dinastia Strauss e di altri grandi compositori.

Informazioni e contatti

Sono aperte le prevendite - Biglietto unico: 10 euro.

Prevendite presso: Bar Patrizio, via Kennedy, 7 - Campodarsego

Ufficio Cultura del Comune di Campodarsego

Vendita la sera dello spettacolo all'Alta Forum dalle ore 16.

Per info: tel 049 9299827 - cultura@comune.campodarsego.pd.it

Web: http://www.comune.campodarsego.pd.it/