Concerto per organo e corali nella chiesa di Silvelle a Trebaseleghe

La rassegna nazionale di primavera del Marzo Organistico propone sabato 8 giugno, nella chiesa di Silvelle di Trebaseleghe, un concerto di musica sacra per organo e corali.

Il concerto vedrà impegnati, all’organo, il maestro Roberto Padoin e le corali Cappella vocale Silvellensis, Don Artemio Peron e Canta la vita. In programma brani di autori classici e moderni: da Pachelbel ad Albinoni, da Bach a Mozart, da Dubois a Frisina.

Roberto Padoin, diplomatosi al conservatorio di Venezia, alterna la sua attività di organista a quella di direttore d’orchestra (fino al 2007 ha diretto l’Orchestra da Camera Accademia Veneta). Come solista d’organo è frequentemente invitato a festival e rassegne in Italia e in vari paesi europei. Ha inciso, tra gli altri, un cd di musiche venete per organo tra ‘700 e ‘800. Oggi è docente al Conservatorio di Venezia e organista al Duomo di Serravalle - Vittorio Veneto dove è anche direttore artistico della “Rassegna Internazionale di Musica per Organo” giunta quest’anno alla sua trentesima edizione.

Le corali "Cappella vocale Silvellensis", "Don Artemio Peron" e "Canta la vita", sono tre realtà distinte di una stessa comunità di appartenenza. Rispettivamente le tre formazioni operano nelle parrocchie di Silvelle, Trebaseleghe e Fossalta, guidate da Federico Bastianello, Francesca Gerbasi e Paolo Campello.

Il concerto avrà inizio alle ore 20.45; ingresso libero.

