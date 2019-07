Concerto per pianoforte di Giulio Andreetta a Padova

Sabato 6 Luglio 2019, alle ore 21 si terrà un concerto del pianista Giulio Andreetta a Padova, presso la sede dell’Associazione “Immagine per Immagine”, via Col Moschin n.1. La serata introdotta dal presidente dell'Associazione Raffaele Luponio, offre una rilettura dei grandi classici quali Astor Piazzolla, Ludwig van Beethoven, Fréderic Chopin, Heitor Villa-Lobos.

Il concerto si terrà all’aperto e sarà una buona occasione per fare esperienza dell’unione inscindibile tra Musica e Natura. Al termine del concerto verrà offerto un buffet.

Giulio Andreetta è un compositore di musica per orchestra e per pianoforte. Come concertista, ha vinto numerosi premi internazionali sia in qualità di interprete che di compositore. Affianca l’attività musicale a quella di insegnamento nei licei musicali.

Dato il numero limitato di posti si prega di contattare il numero 333/1209653.