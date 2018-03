"Concerto per la Passione", evento benefico in favore di Medici in Strada a Padova

Venerdì 16 marzo dalle ore 21 nella chiesa di San Nicolò va in scena "Concerto per la Passione", evento organizzato da associazione Medici in Strada Città di Padova e Studio Lo Bello per raccogliere fondi a favore dei progetti dell'associazione Medici in Strada.

La serata prevede l'esibizione della Camerata Accademica del conservatorio Cesare Pollini e dell'Iris Ensemble.

I due gruppi eseguiranno brani di Telemann e Bach intramezzati da "Shemà", testo ebraico per baritono e strumenti.

Medici in strada, l'iniziativa

I volontari dell'Ordine Teutonico hanno dato vita al comitato #manituniteperpadova in collaborazione con l'amministrazione comunale e l'ufficio Città Sane. L'iniziativa prevede un camper attrezzto e un team di medici volontari presente sul territorio, in luoghi di grande affluenza e aggregazione, per offrire visite gratuitiche anche specilistiche.