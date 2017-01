“Concerto...a passo di danza” a palazzo Zacco Armeni

Prosegue anche per il 2017 l'attività del Circolo della Lirica di Padova, associazione che offre, come da tradizione, un programma di eventi per assaporare un ricco repertorio musicale, dal Seicento alla contemporaneità, oltre a eventi e visite culturali, trasferte teatrali, incontri conviviali e divertimento.

Ogni evento vede la partecipazione di ospiti internazionali: giovani promesse del canto lirico, grandi interpreti del panorama lirico di ieri e di oggi, direttori d’orchestra, docenti di canto, consulenti musicali, registi, direttori artistici, registi, giornalisti e critici musicali.

Dalla romanza d’opera al Fox-Trot italiano: voci di radio in scena

"Concerto...a passo di danza"

Interpreti: Veronica Filippi, soprano; Matteo Gobbo Trioli, controtenore; Giorgio Susana al Pianoforte Regia e drammaturgia Marco Bellussi.

Con la partecipazione del soprano Yun Jung CHOI e del baritono veronese Andrea Segattini.

L'evento è un fantasioso gioco teatrale, uno spiritoso intreccio a due voci che si sviluppa e si dipana al ritmo di un foxtrot...un foxtrot tutto italiano! E così prendono vita i caratteri di due divi della canzone ai tempi della radio, convenuti nelle prestigiose sale di Palazzo Zacco Armeni, appositamente convocati dai dirigenti dell'EIAR, per la firma di un nuovo succulento contratto con la radio nazionale!

Tutte queste dinamiche interiori combaciano perfettamente con i ritmi e le armonie delle più celebri canzoni degli anni '40.

Biglietto unico 7 euro, gratuito soci del Circolo della Lirica di Padova e soci Circolo Unificato dell'Esercito.

Prenotazione obbligatoria a tutti gli eventi.

Circolo della Lirica di Padova: 349.8026146 - 335.630 3408 - www.circolodellalirica.it