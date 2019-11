Concerto per Pellestrina al Fishmarket

Concerto per Pellestrina

Giovedì 28 novembre ore 21

al Fishmarket - via FP Sarpi - Padova

ingresso contributo libero

La serata di giovedì 28 novembre al Fishmarket con il concerto per Pellestrina, sarà un'occasione per tutti per ritornare a quest'isola magica un po' dell'amore con la quale ci ha sempre accolto. All'ingresso tutti potranno versare un contributo libero che andrà interamente ad alcuni tra gli abitanti maggiormente colpiti dalla tragedia.

"I mobili galleggiano, in casa c'è un metro d'acqua, sale, melma, fango. L'acqua è arrivata di notte e mercoledì 13 novembre, a Pellestrina, il risveglio è drammatico, tutti sono al lavoro, cercano di farsi coraggio, di non lasciarsi travolgere da quella che per molti è stata una «vera tragedia». Spazzano acqua, riempiono secchi, «Abbiamo perso tutto», ripetono, ma non si fermano".

A Padova vive una nutrita schiera di musicisti molto legata a Venezia, Chioggia e Pellestrina e quando la mattina di quel mercoledì tutti i media sono stati invasi dalle immagini della tragedia occorsa nelle nostra laguna, si sono attivati immediatamente.

Il passaparola tra Gianfranco Varano, Carlo de Bei, Enrico Negro (questi ultimi due nati a Chioggia) Giorgio Pavan, Pietro Taucher, Stefano Santangelo, Walter Bravi, Gino Pirazzo, Tiziano Franco, Pino Molinari, Max Botta, Luca Marchetto, Alex de Rosso, Maurizio Boldrin e moltissimi altri è corso veloce e il Fishmarket ha raccolto immediatamente l'invito ad ospitare e promuovere l'evento.

Così nasce il Concerto per Pellestrina con la partecipazione dei musicisti già citati e le formazioni di Heartbeat, BeatShop, Mideando, Nick& The Brick, il duo De Bei-Negro e i Rust.

La situazione per molti è disperata, c'è davvero chi ha perso tutto", testimonia Nicola Ballarin proprietario de Le Valli di Pellestrina.

"Se riusciremo a portare un momento di serenità, un sorriso anche a uno solo tra loro - spiega Gianfranco Varano degli Heartbeat - avremo fatto insieme qualcosa di importante."

Così questa serata di giovedì 28 novembre al Fishmarket sarà un'occasione per tutti per ritornare a quest'isola magica un po' del calore con la quale ha sempre accolto tutti.

