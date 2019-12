Concerto per gli auguri di Natale alla chiesa della Beata Vergine della Salute

Il concerto per gli auguri di Natale, in programma domenica 8 dicembre presso la chiesa della Beata Vergine della Salute (ore 17, ad ingresso libero), è una preziosa occasione, non solo per apprezzare gli artisti del laboratorio lirico del Veneto diretto dal Maestro Cristian Ricci, ma anche per assistere alla presentazione della bellissima pala di Antonio Zanchi, “pittor celeberrimo” già a 30 anni: “La Presentazione di Maria al Tempio” (1700), recentemente restaurata.

Lirica e pittura, per un Natale con il patrimonio culturale e artistico del nostro territorio.

