Per la "Giornata della memoria" il concerto del pianista Giulio Andreetta

Domenica 26 gennaio 2020 alle ore 17 a Villafranca Padovana presso la Sala Polivalente, in occasione delle manifestazioni per la Giornata della Memoria, l’Amministrazione Comunale propone un concerto del giovane pianista e compositore Giulio Andreetta.

Il Giorno della Memoria è nato per volere di una risoluzione delle Nazioni Unite nel 2005, ed è una ricorrenza internazionale con lo scopo di commemorare le vittime dell’Olocausto. Alla musica si alterneranno letture poetiche a cura di Raffaella Giuseppetti. Sono in programma, tra le altre, musiche di autori ebrei e rom, da Felix Mendelssohn, di cui si eseguiranno le celebri Variazioni Seriose, a Arnold Schoenberg, di cui si eseguirà l’Op. 19. Musica che venne etichettata come “degenerata” dal regime nazista in Germania, la cui violenza ideologica arrivò persino ad abbattere la statua di Mendelssohn a Lipsia nel 1936, e in generale a scoraggiare qualsiasi forma di esecuzione pubblica in concerto di compositori ebrei. Venne proibita anche la musica jazz, perché per lo più creata da musicisti di origine africana.

