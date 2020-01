A Padova il recital pianistico di Emanuele Delucchi

Dopo gli eventi dedicati alla danza con ospite Luciana Savignano e al ricordo di personalità padovane della lirica quali Lina Bruna Rasa, Cantiere all'Opera sceglie di inaugurare la sua VIII° Stagione con il Concerto Straordinario del pianista Emanuele Delucchi. Appuntamento alla Sala Nobile dell'Istituto Barbarigo di Padova il 2 febbraio 2020.

Giovane solista già affermato a livello Internazionale e riconosciuto dalla critica come uno dei migliori talenti italiani del pianoforte, Emanuele Delucchi eseguirà brani che spaziano dal repertorio preromantico e romantico quali la Fantasia op. 77 di Beethoven in omaggio al grande titano della musica nel 250° anniversario della nascita, Ricercare a 6 BWV 1079 di Bach, Due preludi e fughe di Czerny op. 856 n. 6 e 8, Notturno op. 55/2 e Berceuse op. 57 di Chopin, fino all'esecuzione di veri e propri banchi di prova quali i Sei pezzi op.19 di Schönberg e una selezione degli Studien di Godowsky, autore la cui difficoltà tecnica è efficacemente sintetizzata da Arthur Rubinstein che così la descrisse: «Mi ci vorrebbero 500 anni per impadronirmi di meccanismi tecnici simili a quelli di Godowsky». Delucchi è tra i pochi pianisti ad avere eseguito dal vivo ed inciso per l'etichetta Piano Classic i 54 Studien di Leopold Godowsky.

Per chi volesse ammirare il suo talento sulle piattaforme web, è emozionante l'esibizione pubblicata della fase finale del 60° Concorso Pianistico Internazionale F. Busoni. Caratteristica dei suoi concerti sono inoltre le presentazioni e le guide all'ascolto che cura e realizza personalmente, quello del 2 febbraio è dunque un appuntamento prezioso per il pubblico di Cantiere all'Opera ma soprattutto per gli appassionati del Recital da pianista solista.

Informazioni e contatti

Il costo dell'ingresso al concerto inaugurale per i non soci è di 15 euro. Studenti Under 26: 5 euro.

Informazioni e prenotazioni dei posti al 331 1611301 o all’indirizzo mail cantiereallopera2013@gmail.com.

Web: https://www.facebook.com/cantiereallopera/