Concerto piano solo // Giulia De Paoli al Berta - Casetta del Popolo

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/476346269795205/

Ma chi l’ha detto che la musica classica deve rimanere confinata nelle sale da concerto? Magari a prezzi inaccessibili?

Portare la cultura nei quartieri popolari accessibile a tutte e tutti anche questo è Berta.

Sabato 3 agosto concerto per piano solo da Berta.

Il repertorio spazierà dal minimalismo delle Gnossienne e Gymnopedie di Satie, al romanticismo degli studi, preludi e notturni di Chopin e Rachmaninov, passando per l’impressionismo dei preludi di Debussy. Al pianoforte Giulia De Paoli.

Vi aspettiamo il 3 agosto!

*

Giulia De Paoli

Giulia De Paoli (Latisana, UD, 1989), si diploma in pianoforte nel 2011 al Conservatorio “J. Tomadini” di Udine. Partecipa a diversi masterclass e seminari con pianisti di importanza internazionale, quali D. Rivera, R. Risaliti, M. Mika e altri. Contemporaneamente frequenta l’Università degli Studi di Padova, dove si laurea nel 2012 in Scienze Infermieristiche con una tesi sulla musicoterapia e, nel 2016, in Filosofia con una tesi sull’estetica musicale del primo Novecento. Ottiene nel 2015 l’abilitazione all’insegnamento presso il Conservatorio “F. Venezze” di Rovigo e attualmente si dedica alla crescita di una propria piccola scuola di pianoforte, la “Piano B”. Parallelamente svolge una nutrita attività concertistica sia in solo, sia con diversi gruppi padovani.

Info web

https://www.facebook.com/events/476346269795205/

https://www.facebook.com/BertaCasetta/