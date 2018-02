Concerto per pianoforte di Giulio Andreetta alla casa Opera Immacolata Concezione

Sabato 17 febbraio alle ore 11 la casa di cura Opera Immacolata Concezione di Padova ospita un recital del pianista Giulio Andreetta.

Si tratta di un evento pubblico, tuttavia principalmente rivolto agli ospiti della struttura e alle loro famiglie.

Il pianista presenterà anche sue composizioni, tra cui un Preludio e un Valzer, oltre a brani di Bach, Beethoven, Villa-Lobos. L’iniziativa rientra fra gli intenti di valorizzazione del repertorio di musica classica e contemporanea intrapresa da Andreetta in luoghi non strettamente associati ad attività concertistica.

L’esecuzione al pianoforte verrà intervallata da una breve presentazione dei brani a opera del giovane musicista.

L'artista

Il maestro padovano Giulio Andreetta, laureatosi con il massimo dei voti e la lode sia in Musicologia all’Università di Padova, sia in Pianoforte al conservatorio Pollini, ha iniziato già con eccellenti esiti tanto l’attività di compositore - che gli ha fruttato preziosi riconoscimenti nazionali e internazionali -, quanto quella di concertista, ottenendo premi prestigiosi come il primo premio assoluto al concorso pianistico internazionale Andrea Baldi di Bologna.

É prevista a febbraio l'uscita di alcune sue composizioni orchestrali, tra cui "Voci di Guerra", un brano scritto in memoria del primo Conflitto Mondiale. In programma anche l'uscita di un cd con l’etichetta Velut Luna di composizioni originali.