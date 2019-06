Scene di paglia 2019: "Crêuza De Mä", Mauro Pagani in concerto a Piove di Sacco

Venerdì 21 giugno, ore 21.15, a Piove di Sacco (in Piazza Vittorio Emanuele II) live di Mauro Pagani "Crêuza De Mä".

Scarica il programma completo di "Scene di Paglia"

Dettagli

C’è grande attesa per l’inizio dell’undicesima edizione di Scene di paglia. A dare il via al Festival nel comune capofila dell’iniziativa, Piove di Sacco, sarà Mauro Pagani: venerdì 21 giugno alle ore 21 lo storico fondatore della PFM porterà in Piazza Vittorio Emanuele II i brani dell’album Crêuza de mä, un capolavoro scritto a quattro mani con Fabrizio de Andrè. Una pietra miliare della musica leggera che celebra il trentacinquesimo anniversario dalla prima pubblicazione, scelto da David Byrne e Rolling Stone America come uno dei dieci album più importanti della scena musicale internazionale del decennio.

Sarà quindi la celebre “via del mare” del cantautore genovese, musicata da Pagani, ad introdurre il tema della rassegna di quest’anno: Strade ritrovate.

Biglietto: posti a sedere 15 euro, prevendite online su www.vivaticket.it e al Teatro Filarmonico di Piove di Sacco; posti in piedi gratuiti; per informazioni: info@scenedipaglia.net

