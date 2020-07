Concerto in piazza “100 voci per Vo’": un inno alla vita per la rinascita con le colonne sonore del cinema

Un inno alla vita per la rinascita di Vo’ con le più belle colonne sonore del Cinema e dei Musical. Immancabile il tributo a Ennio Morricone, mancato proprio in questi giorni. Cento coristi del MovieChorus, si esibiranno sabato 11 luglio alle ore 21 in piazza della Liberazione a Vo’ Euganeo, per dare valore e rilancio ad un territorio ferito dalla crisi sanitaria ed economica, ma che vuole ripartire ancora più forte e unito.

Un simbolo di rinascita

«L’iniziativa – ha detto Vincenzo Gottardo - vuole essere un simbolo di rinascita e speranza che parte proprio dal linguaggio universale che è la musica e dal territorio dove è scoppiata la pandemia. Moviechorus rappresenta vita, gioia, storia e cultura ed il concerto sarà anche un ringraziamento particolare al grande esercito di volontari della Protezione Civile per l’impegno instancabile profuso durante l’emergenza Covid-19. Parliamo di tante persone che hanno assicurato il loro supporto a tutte le Ulss del Veneto, alle province e ai distretti del territorio padovano. Il nostro più sincero ringraziamento va a ogni persona che si è dedicata ad aiutare gli altri mettendo a rischio la propria salute. Ancora una volta la macchina della protezione civile padovana ha saputo distinguersi per l’alto senso civico dei suoi componenti. La sera del concerto ci onorerà della sua presenza il Prof. Andrea Crisanti, luminare e figura straordinaria, che ha saputo condurre una campagna di prevenzione e contenimento del virus creando un modello che si è rivelato strategico ed è stato esempio a livello nazionale e internazionale».

Un terra unica omaggiata da uno spettacolo

«In questi ultimi mesi – ha detto Erika De Lorenzi - il piccolo Comune di Vò è stato al centro delle attenzioni e preoccupazioni di tutti perché è stato il primo tra i primi focolai italiani di Covid-19. Pensiamo sia importante, però, che questa cittadina non rimanga impressa nella nostra memoria solo come focolaio, ma sia ricordata come la splendida destinazione che è, la terra del vino e della trachite, ricca di prodotti tipici, di attività da fare all’aria aperta e di cultura. Vogliamo che il nostro spettacolo sia emblema di una vera rinascita per Vò e per i suoi coraggiosi cittadini, agli occhi di tutta Italia e del Mondo. Moviechorus presenta uno spettacolo coinvolgente ed emozionante: il coro Moviechorus BIG - composto da 100 coristi - si esibirà con le più belle canzoni tratte dalle Colonne sonore del Cinema e dei film di animazione, e sarà accompagnato da una band di musicisti professionisti che vantano prestigiose collaborazioni come Jovanotti, Marco Mengoni e Giorgia. La performer ballerina e acrobata Tania Gambetti - dal corpo di ballo di trasmissioni Rai e Mediaset - stupirà con effetti scenici, coreografie acrobatiche e pirotecniche».

Il primo coro italiano ecosostenibile

Moviechorus è il primo coro italiano ecosostenibile. Dal 2010, con il supporto di uno studio ingegneristico, calcola l’anidride carbonica equivalente (Co2) emessa durante le proprie attività - come i combustili delle automobili, elettricità, riscaldamento, e altri consumi - e piantuma alberi di specie antica a rischio di estinzione. Moviechorus, consapevole che ogni azione umana comporta un impatto più o meno grande nell’ambiente, cerca sempre di migliorarsi, progettando le proprie attività in modo da ridurne al minimo l’impatto.

La filosofia di MovieChorus è quella di ridurre il più possibile l’impatto ambientale, ad iniziare dalla divulgazione degli eventi tramite web e social senza utilizzare la stampa di volantini e grandi manifesti che provocano sprechi ed inquinamento,

promuovendo il car sharing (i coristi Moviechorus sono circa 200 in totale), organizzando eventi di sensibilizzazione e perfino inserendo negli spartiti dei coristi consigli ecologici da seguire.

Come partecipare

L’ingresso al concerto è gratuito con prenotazione obbligatoria al n 392 3882578 o moviechorus.pd@gmail.com fino ad esaurimento posti.

La diretta streaming

Ecco i link per seguire in diretta streaming il concerto

Info web

