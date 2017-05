Concerto di primavera ad Arquà Petrarca

Domenica 21 maggio, ore 16.30

Giovanni Angeleri e I Solisti dell'Orchestra delle Venezie

Tudora Spataru, Giulia Scudeller, Catalina Spataru - violini

Luca Volpato, Walter Barbiero - viole

Irene Zatta, Claudia Cecchinato - violoncelli

F. SCHUBERT

Rondò in la magg. D.438 per violino e archi

F. MENDELSSOHN

Ottetto per archi Op. 20

APERTURE STRAORDINARIE

In occasione del concerto saranno aperti il Museo di Pianoforti antichi e la mostra di strumenti popolari con ingresso gratuito, dalle ore 15.30 alle ore 19.

Il Museo di Pianoforti antichi della Fondazione musicale Masiero e Centanin espone pianoforti di famosi costruttori tedeschi, inglesi, francesi e italiani del XVIII e XIX sec.

Nelle sale che ospitano il museo è esposta anche una collezione di stampe antiche a soggetto musicale di alcuni famosi incisori del periodo compreso fra il XVI e il XIX secolo, fra i quali Amman Jost, William Hogarth, Aveline, Bartolozzi, Remondini, J.G. Wille, Dequevauviller, Rops.

Nelle nuove sale dello stabile a nord del complesso immobiliare di villa Centanin, ristrutturate con il contributo della regione Veneto, è allestita una mostra permanente di strumenti della tradizione musicale popolare del periodo compreso fra la metà dell'Ottocento e la metà del Novecento, provenienti dall'Italia, Francia, Austria, Germania, Russia, Ungheria, Cina, Croazia, Stati Uniti.

BIGLIETTI

Interi 10 euro, ridotti (iscritti FAI) 5 euro

In vendita il giorno del concerto - on sale the day of the concert

INFORMAZIONI E PREVENDITE

Prevendita e prenotazioni - Presale reservations:

AMON VIAGGI, viale delle Terme, 145 - Abano Terme

049.8669044

