Concerto di primavera ad Arquà Petrarca

Domenica 20 maggio alle 16.30 va in scena a Villa Centanin “Pianoforti a confronto: Späth vs. Stein, Erard vs. Pleyel”.

Späth, Stein, Erard, Pleyel sono stati i famosi costruttori di pianoforti prediletti da Mozart e Chopin. Il concerto metterà in evidenza le caratteristiche sonore e le possibilità timbriche di quattro strumenti appartenenti al Museo di pianoforti antichi della Fondazione Centanin.

Programma

W.A. Mozart

Fantasia in re min. K 397

L. van Beethoven

Due Bagatelle op. 33

B. Galuppi

Sonata in do magg.

(Tangentenflügel Franz Jacob Spåth 1780 ca.)

W.A. Mozart

Sonata in re magg. K 311

(Hammerflügel Johann Andreas Stein 1784)

F. Chopin

- Notturno in mi min. op. postuma

- Due Mazurke op. 7

- Grande Valse Brillante op. 18

- Valse Mélancolique op. 69 n. 2

- Grande Valse op. 42

(Pianoforte Erard 1860)

F. Chopin

- Ballata in sol min. op. 23

- Polonaise in la bem. magg. op. 53

(Pianoforte Pleyel 1855)

Pianista Franco Angeleri

Aperture strordinarie

In occasione del concerto saranno aperti il Museo di Pianoforti antichi e la mostra di strumenti popolari con ingresso gratuito, dalle ore 15.30 alle ore 19.

Il Museo di Pianoforti antichi della fondazione musicale Masiero e Centanin espone pianoforti di famosi costruttori tedeschi, inglesi, francesi e italiani del XVIII e XIX sec.

Nelle sale che ospitano il museo è esposta anche una collezione di stampe antiche a soggetto musicaledi alcuni famosi incisori del periodo compreso fra il XVI e il XIX secolo, fra i quali Amman Jost, William Hogarth, Aveline, Bartolozzi, Remondini, J.G. Wille, Dequevauviller, Rops.

Nelle nuove sale dello stabile a nord del complesso immobiliare di villa Centanin, ristrutturate con il contributo della regione Veneto, è allestita una mostra permanente di strumenti della tradizione musicale popolare del periodo compreso fra la metà dell'Ottocento e la metà del Novecento, provenienti dall'Italia, Francia, Austria, Germania, Russia, Ungheria, Cina, Croazia, Stati Uniti.

Biglietti

Interi 10 euro, ridotti (iscritti FAI e associazioni culturali) 5 euro, gratuito fino a 14 anni

In vendita il giorno del concerto - on sale the day of the concert

Informazioni e prevendite

Prevendita e prenotazioni - Presale reservations:

Amon Viaggi, viale delle Terme, 145 - Abano Terme

049.8669044