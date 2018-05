Concerto di primavera ad Arquà Petrarca

Domenica 27 maggio alle 16.30 va in scena a Villa Centanin “Per violino e pianoforte”, per il ciclo dei Concerti di Primavera.

Programma

G. Tartini

Sonata in sol minore “Il trillo del Diavolo”

N. Paganini

“Le Charme de Padoue” per violino e pianoforte

A. Dvořák

Romantische Stücke Op.75 per violino e pianoforte

- Cavatina (Moderato)

- Capriccio (Poco allegro)

- Romanza (Allegro)

- Elegia (Larghetto)

Sonatina in sol magg. op. 100 per violino e pianoforte

Giovanni Angeleri - violino

Micaela Mingardo - pianoforte

Aperture strordinarie

In occasione del concerto saranno aperti il Museo di Pianoforti antichi e la mostra di strumenti popolari con ingresso gratuito, dalle ore 15.30 alle ore 19.

Il Museo di Pianoforti antichi della fondazione musicale Masiero e Centanin espone pianoforti di famosi costruttori tedeschi, inglesi, francesi e italiani del XVIII e XIX sec.

Nelle sale che ospitano il museo è esposta anche una collezione di stampe antiche a soggetto musicaledi alcuni famosi incisori del periodo compreso fra il XVI e il XIX secolo, fra i quali Amman Jost, William Hogarth, Aveline, Bartolozzi, Remondini, J.G. Wille, Dequevauviller, Rops.

Nelle nuove sale dello stabile a nord del complesso immobiliare di villa Centanin, ristrutturate con il contributo della regione Veneto, è allestita una mostra permanente di strumenti della tradizione musicale popolare del periodo compreso fra la metà dell'Ottocento e la metà del Novecento, provenienti dall'Italia, Francia, Austria, Germania, Russia, Ungheria, Cina, Croazia, Stati Uniti.

Biglietti

Interi 10 euro, ridotti (iscritti FAI e associazioni culturali) 5 euro, gratuito fino a 14 anni

In vendita il giorno del concerto - on sale the day of the concert

Informazioni e prevendite

Prevendita e prenotazioni - Presale reservations:

Amon Viaggi, viale delle Terme, 145 - Abano Terme

049.8669044