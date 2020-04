Un concerto di solidarietà anche in quarantena, la musica in diretta Facebook e Youtube

Sono i musicisti, per lo più padovani, i protagonisti di “Padova che unisce, un concerto di solidarietà” organizzato on line. Non una scelta a caso quella del concerto perché i musicisti oggi sono una categoria la cui filiera è messa in ginocchio. Proprio loro, nonostante tutto, diventano quindi parte integrante di una comunità che si organizza per guardare oltre l'emergenza sanitaria e dare sostegno alla rete di volontariato attivata in aiuto delle persone più fragili della città e della provincia di Padova.

Quando

Domenica 3 maggio quindi, grazie a tutti i musicisti che aderiranno, in diretta Facebook e Youtube dalle 16 si terrà un concerto a più voci. Sarà una occasione per conoscere meglio i “nostri” musicisti e portare in tutte le case la bellezza e l'incanto della musica e nello stesso tempo raccogliere fondi per il progetto “Per Padova noi ci siamo”.

Il progetto

Il progetto nasce da un'idea di Alessandro Friso e Micaela Faggiani. Tra i primi artisti ad aderire ci sono: Ricky Portera, Andrea Braido, MAX Lazzarin, Hell-y, Marco Pandolfi, Gloria Turrini, Frida Bollani Magoni, Stephanie Ocean Ghizzoni,

I protagonisti

Lisa Manara, Antonio Lombardi, MOTHERSHIP, Chiara Luppi, Davide Pezzin, Alessandra Pascali, Folk Studio, Alessandro Friso, THE WOODSTOCK EXPERIENCE, Il nostro parere, Koma wave, Ell_y ely, Stefano Santangelo, Alice Barbara tombola, PopCorner Band, Giorgio Pavan, Fabio Betto, Giuliano Perin trio, Fabiana Mattuzzi, Rock lau, Raro acustic duo, Massimo Favaretti, Massimo Bizzarro, Gilbert Chellin, Funkfara Street Band, Folck studio, Igor Raia, Tony Bertamini, Simone Poncina, Elisa Paladin & Matteo Zuccherin, Alberto Bettin & Marta, Enzo Schibetta, Massimo Bizzarro, Alice Nereide Cossa, Rita Girelli.

La selezione dei cantanti ancora aperta

La possibilità di partecipare donando una performance musicale a Padova che unisce è ancora aperta. Basta inviare un video girato in orizzontale entro il 30 aprile con un brevissimo saluto iniziale. Ogni artista dovrà indicare il nome, il titolo del brano e inserire un proprio hashtag (es #lamusicadelcuore #celafaremoinsieme, etc) nel testo di una mail ed inviare il tutto a ufficiostampa@csvpadova.org

La data? Non è casuale

La scelta di trasmettere il concerto il 3 maggio non è casuale. Domenica, dovrebbe essere l'ultima giornata della cosiddetta “fase 1”, la fine del lockdown, e la data è stata scelta dal Csv proprio per guardare al futuro con più speranza e senso di comunità, pensando a una ripartenza che coinvolga tutti, soprattutto chi non potrà ancora mettersi in gioco e ripartire con il lavoro.

Dettagli

L'evento si inserisce nel progetto “Per Padova noi ci siamo” promosso da CSV Padova, Comune di Padova e Diocesi

Collaborano: Radio Birikina, la rete di esercenti Padovanonsiferma

Tutte le info sulla raccolta fondi: https://www.produzionidalbasso.com/project/per-padova-noi-ci-siamo-volontari-per-la-comunita/

Info web

https://www.facebook.com/events/2638252999762464

https://www.facebook.com/padovavolontariato2020/