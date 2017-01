Stefano Maffizzoni e Leonora Armellini in concerto alla Sala dei Giganti

Prosegue la rassegna Da Vivaldi a Piazzolla con un concerto dedicato alla musica francese; protagonisti della serata due interpreti di eccezione: il poliedrico flautista Stefano Maffizzoni di Mantova e la straordinaria pianista padovana Leonora Armellini, vincitrice del “Premio Janina Nawrocka” per la “straordinaria musicalità e la bellezza del suono” al Concorso Pianistico Internazionale F. Chopin di Varsavia (2010).

Il programma permetterà al pubblico di apprezzare le infinite sfaccettature della musica francese, dall’elegante compostezza di Saint-Saens alle tormentate armonie di Franck, dalla sottile ironia di Poulenc alla grandiosità della Chaminade e alla vitalità dirompente di Bizet.

Programma

C. SAINT-SAENS-Romanza op.37 (1835-1921)

C. FRANCK-Sonata (1822-1890) - Allegretto ben moderato; Allegro; Recitativo; Allegretto poco mosso

F. POULENC-Sonata (1899-1963) - Allegretto malinconico; Cantilena: Assez lent; Presto giocoso

C. CHAMINADE-Concertino in re maggiore op. 107 (1857 – 1944)

G. BIZET-Fantasia sulla Carmen (1838 – 1875), trascrizione di F. Borne (1840 – 1920)

Informazioni

Biglietti 7 euro, in vendita un’ora prima del concerto dalle ore 20

Cell. 3474749682

Gallery