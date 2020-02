Concerto di San Valentino all’auditorium San Michele Arcangelo di Selvazzano

Domenica 16 febbraio alle ore 16.30 si terrà il "XXII Concerto di San Valentino" all'Auditorium San Michele organizzato dall'Associazione Culturale Abruzzese-Molisano-Veneta 'Balbino Del Nunzio' con la Banda di Selvazzano diretta dal Maestro Giuseppe Faggin e la straordinaria partecipazione di Domenico Turchi in "Racconti" ed il Sassofonista Angelo Turchi.

Protagonista sarà infatti il noto attore, regista e cabarettista chietino Domenico Turchi, che racconterà in chiave comico-poetica, attingendo alla memoria, episodi della sua vita e personaggi tipici dei luoghi che gli hanno dato i natali, con l'intento di esprimere e ricostruire i tratti identitari di una classe contadina ormai in via di estinzione. Gli intervalli della sua narrazione saranno allietati da brani musicali del grande compositore Nino Rota, eseguiti dalla Banda di Selvazzano, diretta dal M.o Giuseppe Faggin e composta da giovani elementi diplomati, che in molti casi ne hanno fatto parte sin dall'età adolescenziale. Non mancherà la sorpresa finale a cura del sassofonista Angelo Turchi.

Ingresso libero.

