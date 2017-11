Concerto per la festa di Santa Caterina

Anche quest’anno il Centro universitario con la Bottega Tartiniana, in collaborazione con il Conservatorio di musica Cesare Pollini di Padova e con il patrocinio del Comune, animerà la liturgia nella memoria di Santa Caterina d’Alessandria, venerdì 25 novembre, alle ore 19, nella chiesa di Santa Caterina d’Alessandria, in via Cesare Battisti 245, a Padova.

La liturgia eucaristica con esecuzione musicale di brani di Tartini e la Messa dell’incoronazione di Mozart, vede la partecipazione del coro Iris Ensemble e dell’orchestra della Bottega Tartiniana, con la direzione di Giancarlo Rizzi.

La messa per l’Incoronazione di Mozart, capolavoro che venne diretto da Herbert von Karajan in una celebrazione eucaristia a San Pietro presieduta da papa Giovanni Paolo II, è stata pensata e scritta per conquistare il cuore e l’attenzione.

Le prove aperte al pubblico, con lezione concerto, sono venerdì 24 novembre, alle ore 21, sempre nella chiesa di Santa Caterina, in via Cesare Battisti 245, a Padova.