Grande concerto sinfonico al teatro Pietro d'Abano

Sarà un grande concerto, dove la musica è chiamata a fare da protagonista attraverso interpreti che portano con se un’esperienza internazionale oltre che a un lavoro di squadra, che ha viste coinvolte tante realtà, unite per poter realizzare un evento ritenuto importante per la cittadina di Abano Terme e per gli appassionati di musica. L’appuntamento è venerdì 22 giugno, alle 21, al Teatro Pietro d’Abano (Abano Terme) con Il Grande concerto sinfonico.

Protagonista sarà in primis l’Orchestra I Filarmonici di Trento, fondata nel 1999, nata per dare spazio dedicato ai cultori della musica, che oggi conta trenta musicisti provenienti da vari centri del Trentino che collaborano con altre realtà orchestrali come la Kammerorchestrer St. Pauli di Amburgo e la Mozart B&G Orchestra di Rovereto.

Il concerto ospiterà come violino solista Maristella Patuzzi, musicista dall’esperienza internazionale che ha registrato a undici anni Tzigane di Ravel per la Televisione svizzera di lingua italiana e nel 2000, a soli tredici anni, la Sony ha pubblicato un suo CD live.

A dirigere è stato chiamato Andrea Albertin, oltre che direttore d’orchestra, con una grande esperienza anche del repertorio lirico oltre cameristico, è anche pianista e coach. Tra gli ultimi progetti seguiti quelli con il Teatro San Carlo di Napoli, orchestra Filarmonica del Qatar, l’Opera di stato di Budapest. Verranno eseguite la Sinfonia n.1 in do maggiore op.21 di Ludwig van Beethoven e il Concerto in re maggiore per violino e orchestra op. 35 di Pyotr Ilyich Tchaikovsky. Il concerto gode del patrocinio del Comune di Abano Terme.

I biglietti sono disponibili alla Ferramenta Fioraso (via Appia 33, Abano Terme).

Info e prenotazioni

abanoclassica@gmail.com

Cellulare 347 8415530

https://www.facebook.com/events/1701681483253896/

