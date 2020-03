Concerto-spettacolo “Rosa”: al Pollini l’omaggio a Rosa Parks

Il distretto Lions 108Ta3 organizza un concerto-spettacolo sulla figura di Rosa Parks, attivista nata in Alabama, diventata famosa dopo essere stata arrestata nel 1955 per aver rifiutato di cedere il posto su un autobus ad un bianco.

Il concerto-spettacolo racconta come il coraggio di una donna abbia trasformato l’America e come la sua determinazione, per la rivendicazione di eguali diritti per le persone di colore, abbia cambiato il corso della storia, facendo diventare Rosa Parks, figura-simbolo dei movimenti per i diritti civili.

Dove e quando

Appuntamento venerdì 10 aprile alle ore 20.45 all'auditorium “Cesare Pollini”

L’opera Rosa prevede 12 brani originali in inglese per voci soliste, coro e band.

Il ricavato della serata viene devoluto a favore della Fondazione del Lions Clubs International - Lcif, che opera a livello mondiale nei servizi umanitari.

Iniziativa patrocinata dal Comune di Padova.

Biglietti

Biglietto unico: 20 euro

I biglietti possono essere richiesti inviando una email all’indirizzo s.ott@libero.it o acquistati direttamente da “Il 23 Dischi” di Padova, via Barbarigo, 2.

Per informazioni

Segreteria organizzativa

cell. 338 8967358

email s.ott@libero.it

