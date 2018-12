Concerto “Summertime for Saharawi” alla chiesa di Santa Rita

L’associazione “1514 Oltre il muro“ per far conoscere la vicenda del popolo Saharawi, relegato nei campi profughi algerini di Tindouf e costretto a vivere in condizione di estremo disagio, organizza un concerto con i Summertime.

I fondi raccolti durante la serata vengono destinati a progetti per aiutare concretamente il popolo Saharawi.

Iniziativa patrocinata dal Comune di Padova.

Appuntamento sabato 5 gennaio, ore 21, presso la chiesa di Santa Rita.

Per informazioni

Associazione “1514 Oltre il muro”

Stefano, cell. 335 7531342

sito www.1514oltreilmuro.it

Evento facebook https://www.facebook.com/events/325332191401837/

Ingresso ad offerta libera