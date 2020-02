Al Teatro Sociale di Cittadella il concerto "The watch" tributo ai Genesis

Sabato 18 aprile 2020 ore 21 presso il Teatro Sociale Cittadella, si terrà il concerto della band milanese “The Watch”, tributo ai Genesis, con lo spettacolo “A prog journey 1970/1976”.

I The Watch interpretano i brani dei Genesis, contando sull’unicità di una voce solista che si avvicina come nessun’altra a quella di Peter Gabriel, regalandoci così un viaggio negli anni ‘70. Il concerto rientra nella settimana “I C@re”- La speranza mette radici, evento promosso da ReteMaranathà con il patrocinio del Comune di Cittadella. Quattro giorni di incontri dove i cittadini possono informarsi, esprimersi e sperimentarsi in dibattiti e laboratori culturali.

Informazioni e contatti

Biglietto concerto: 20 euro

Prenotazioni: tel. 346 2161253

Mail: ass@retemaranatha.it

Web: www.retemaranatha.com