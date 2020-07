"Contemporary future": il concerto di Christian Lavernier a villa Roberti

Mutevoli forme- Spettacoli di musica e teatro

Contemporary Future, concerto di Christian Lavernier

Estate 2020

Giovedì 9 luglio, ore 21 nel Giardino delle Rose di Villa Roberti: Contemporary Future, il concerto di Christian Lavernier.

Giovedì Lavernier

Giovedì Lavernier si esibisce con una chitarra ad undici corde in Contemporary Future, uno dei suoi ultimi lavori. Il talentuoso musicista presenta un programma di celebri compositori contemporanei, tra improvvisazioni, composizioni inedite e omaggi ad alcuni grandi pittori del Novecento.

Lavernier è un chitarrista di grande talento, con alle spalle molti premi e collaborazioni di prestigio, che vanta esibizioni e contributi in tutto il mondo. Tra gli ultimi progetti: Tres Almas (2013), Contemporary Future (2018), con prefazione di Ennio Morricone; 12 Preludi a Getto d’Inchiostro (2019).

Contemporary Future inaugura Mutevoli Forme: la rassegna estiva di Villa Roberti.

Le Metamorfosi di Ovidio hanno ispirato gli Affreschi del Salone e sono il filo conduttore della stagione estiva di eventi musicali e teatrali a Villa Roberti.

Le Mutevoli Forme sono quelle che si vogliono raccontare, attraverso concerti e spettacoli capaci di trasformare la Villa in un luogo sempre nuovo, grazie a formule creative che sciolgono e reinterpretano i canoni classici del processo artistico, per adeguarlo al sentire contemporaneo. Nascono così nuove forme e, mai come oggi, è l’arte che ci indica la strada.

La proposta musicale spazia così dal barocco al folk rock balcanico, dal raffinato swing anni trenta al tango argentino d’atmosfera. Vario è il programma di spettacoli teatrali che, a partire dall’ inedita formula dell’a-TIPico Festival, vedrà in scena commedie ironiche e un thriller teatrale. Dedicate ai più piccoli fiabe e burattini, mentre la settima arte, il cinema, sarà protagonista ad agosto con la rassegna dedicata ai Grandi Classici.

Villa Roberti

Villa Roberti è un luogo di arte e cultura, tutto da vivere, con il giusto equilibrio di energia, colori e profumi: un ambiente accogliente e coinvolgente che regala esperienze emozionanti come concerti e spettacoli accompagnati da cicchetti e brindisi, per rilassarsi e godere di piacevoli momenti in compagnia di amici.

La rassegna Mutevoli Forme è possibile grazie al contributo di Fondazione Cariparo, Eventi Culturali 2020, e al sostegno e collaborazione del Comune di Brugine.

Info

Villa Roberti via Roma 96, 35020 Brugine (PD)

T. 392 5226296

