A Padova il concerto dei Virginia Gospel Ensemble

Direttamente dallo Stato della Virginia (USA) arrivano per una esclusiva europea a Padova i Virginia Gospel Ensemble, una straordinaria formazione composta da sei cantanti provenienti dal The Mount Unity Choir, parte integrante della Mount Lebanon Baptist Church, la chiesa considerata l’epicentro della confessione battista della Virginia. Appuntamento a Padova il 15 dicembre 2019 alle ore 21 presso la Sala dei Giganti.

Si tratta davvero di un imperdibile concerto, un incontro con la musica gospel-originale che da dieci anni, dal 2009 vede ogni anno alternarsi una formazione “originale” e d.o.c. con musicisti e cantanti americani di grande fama ed eccellenza portati in città dalla Promovies. Protagonista una eccellente formazione afro-americana che sarà capitanata da Earl Bynum.

Dopo il successo ottenuto in passate tournee in tutto il mondo, Bynum propone questa nuova formazione che include quattro vocalist con il supporto di piano, tastiere e batteria, tratta da un coro di oltre cento membri. Il coro esprime un elevato potenziale artistico un perfetto mix di molteplici influenze di Gospel tradizionale e contemporaneo, folk indie ed arrangiamenti anche vicini al jazz, sapientemente dosati e proposti con energia e grande maestria. Earl Bynum ha vinto con loro l’importante riconoscimento come “Best Church Choir” nel 2013 e nel 2014 ha vinto il Grammy del Gospel fregiandosi dello “Stellar Awards” come “Best Contemporary Gospel Choir”.

