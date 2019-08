Concerto di musica tradizionale irlandese con The Willing Fools

La Pro Loco di Ponte San Nicolò organizza anche quest’anno al Parco Vita di Via Marconi a Roncaglia il più bell’evento di solidarietà dell’estate con il gruppo irlandese che suona dal vivo The Willing Fools, dove a ritmo di danza e musica irlandese si fa anche beneficenza aiutandoli a casa loro.

Conor Hughes, proprietario di un negozio di musica a Dandalk vicino al Nord Irlanda ha creato questa band che riesce ad amalgamare musica tradizionale irlandese, rock e ballate popolari con gli strumenti tipici del folk irlandese ullieannan pipe, pipi tamburello irlandese ecc. I loro ritmi scatenano le folle, trascinando con entusiasmo le persone a danzare e divertirsi. Con loro il successo è sempre garantito.

Appuntamento venerdì 23 agosto ore 20.30 al Parco Vita per una serata evento con sorprese musicali ed artistiche di vario tipo.

Informazioni e contatti

Web: http://prolocopontesanicolo.it

