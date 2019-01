Sarà Zaccarelli e Marco Pandolfi, blues al caffè Carlotta

Esplode il Blues al Caffè Carlotta venerdì 18 gennaio.

Appuntamento con una coppia “inedita”, che promette scintille armoniche, Sara Zaccarelli e Marco Pandolfi.

Vi aspettiamo per una super serata con

Dell'ottima musica alla voce Sarà Zaccarelli

Alla chitarra Marco Pandolfi alle percussioni

Alessandro Friso al basso Luciano Tortona è ancora alla chitarra Antonio Lombardi !

Per la prenotazione dei tavoli daremo priorità a chi cenerà qui al caffè Carlotta con tante piadine panini, club sandwich patatine fritte e birre di qualità!

Dettagli

Esplosione di Blues venerdì 18 gennaio al Caffè Carlotta (ex “Stray Cats” in Via Croce Rossa).

Per la prima volta si esibiranno assieme la giovane cantante emiliana Sara Zaccarelli e Marco Pandolfi, uno dei migliori armonicisti europei e un chitarrista sopraffino.

La prima, ormai apprezzatissima interprete della musica nera, canta il blues con una energia e intensità uniche, da Etta James a Muddy Waters, rende propria ogni canzone con la sua inconfondibile interpretazione. Ospite fissa dei più importanti festival blues (Popoli, Porretta) ha collaborato con grandi artisti del calibro di Vince Vallicelli, Pippo Guarnera, Teo Ciavarella, Rick Huton e gli americani Sax Gordon e Toni Green.

Nel 2018 é uscito il suo ultimo lavoro, Sing For My Soul, realizzato insieme alla sua Nu Band.

Marco Pandolfi ha suonato negli eventi più importanti della penisola, conquistando il rispetto dei più grandi musicisti blues in Italia ed all'estero.

E’ considerato la stella nascente dell'armonica Blues e “Italian Ambassador to the Chicago Blues Harmonica traditon” come l'hanno definito autorevoli critici musicali. Le sue performance sono apprezzate anche al di fuori della penisola italiana, le sue registrazioni trasmesse in programmi radiofonici in tutto il mondo.

Pandolfi ha suonato con molti artisti, quali Richard Ray Farrell, Paul Oscher, Bob Margolin, Harvey Brooks, Preston Hubbard, Enrico Crivellaro, Bob Corritore, Willie King, Tom Walbank, David Lee Durham, Luca Giordano, Umberto Porcaro, Greg Izor, Nico Duportal, Roberto Lut, Abdell B Bop tra gli altri.

Ad accompagnarli nella serata, il batterista Alessandro Friso (tra i vari ha suonato con Burns, Braido e Poggipollini), Luciano Tortima al basso (noto musicista padovano che vanta svariate collaborazioni e progetti musicali) e Antonio Lombardi alla chitarra (conosciuto avvocato padovano con il pallino del Blues, di “scuola” Hendrixiana con i padovani The Woodstock Experience).

La serata inizia alle ore 22 con ingresso libero ed è consigliata la prenotazione. Il Caffè Carlotta si trova in via della Croce Rossa 44. Il locale è aperto tutti i giorni per colazioni e pranzi, il venerdì e il sabato propone grandi aperitivi mangerecci e musica live.

Info web

https://www.facebook.com/events/1135981243193176/