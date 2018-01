Conciorto: Biagio Bagini e Gian Luigi Carlone suonano gli ortaggi alla Fornace Carotta

Gli Agronomi e forestali senza frontiere organizzano una serata a scopo benefico-sociale, proponendo il concerto “Conciorto” in programma sabato 17 febbraio alle 20.45 alla ex Fornace Carotta.

Sul palco Biagio Bagini, autore di trasmissioni radiofoniche e libri per bambini, e Gian Luigi Carlone, co-fondatore della Banda Osiris, per presentare un progetto in cui suoneranno zucchine, melanzane, finocchi, peperoni e pomodori. Gli ortaggi sono collegati, con cavi e sensori, al sistema open source Ototo, che fa emettere suoni a qualunque cosa sia in grado di condurre elettricità.

Alla fine del concerto è previsto un brindisi.

Iniziativa realizzata in collaborazione con l'Assessorato alla cooperazione internazionale del Comune di Padova.

